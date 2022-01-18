〈本土疫情再起〉國內本土+17 中央推疫苗數位證明最快周五開放申請

國內今 (18) 日新增 17 例本土個案，其中 16 例與桃機衍生群聚案有關，包含歌友會、聯邦銀行、西堤與明新科大等；北市擬推疫苗護照，盼介接健保資料，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將以最少資料曝露來滿足需求，另外，中央的數位證明預計本周四宣布，最快周五開放申請。

陳時中在疫情記者會上說明中央的數位疫苗證明政策，他指出，數位證明是歐盟規格，單向、可攜式，不會把資料留給對方，使用必須符合相關限制，也要注意對人的基本自由限制，預計 20 日對外公布，21 日開放民眾申請。

至於北市府力推「疫苗護照」，副市長黃珊珊指出，只要中央點頭，北市即可先在公有場館、批發市場推出疫苗通行證，北市已經準備好了；對於個資是否有外洩疑慮，黃珊珊表示，中央只會提供民眾有無打過疫苗的紀錄，並不會給予個人資料。

對此，陳時中回應，部分已與北市討論過，將以最少資料的曝露滿足需求。

今天新增的 16 例本土個案中，有 5 名為聯邦銀行行員，在居家隔離期間採檢確診，行員家人也增加 1 人染疫，對社區影響小；西堤餐廳顧客新增 4 例，其中 1 人是 1 月 7 日用餐者，另 3 名顧客則是一家人在 1 月 9 日用餐，爸爸及 2 名小孩染疫。

此外，新竹有一家四口確診，指揮中心疫調發現，該父親為新竹市公司主管，由於工讀生與明新科大確診者有關聯，主管因有輕微症狀趕緊員工快篩，最終證實也確診，其他 3 名同住家人全數為陽性，確切感染途徑有待釐清。

