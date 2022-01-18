〈本土疫情再起〉南山人壽提高居家辦公比至20% 強化防疫啟動六大措施

本土疫情再度升溫，南山人壽今 (18) 宣布，即日起，提高居家辦公比例至 20%，並啟動強化防疫的六大措施，包括提供內勤同仁 2 日有薪疫苗接種假，客服櫃台人員全程配戴口罩及防護面罩等。

南山人壽的六大防疫措施包括：

1. 自去年 5 月啟動異地辦公模式迄今，目前異地辦公比例約 10%；另自即日起，提高居家辦公比例至 20%，同時採取分流彈性上下班機制，將視疫情狀況分批增加異地 / 居家辦公人數。

2. 鼓勵施打第三劑疫苗，提供內勤同仁 2 日有薪疫苗接種假。

3. 各業務通訊處設立防疫組長機制，提供業務夥伴「通訊處防疫措施建議指引」，鼓勵使用遠距投保及各項 e 化工具，降低接觸風險；並提供業務夥伴疫苗險補助與確診關懷金。

4. 會議採線上方式進行，降低實體會議比例。

5. 持續關懷員工身體狀況，定期追蹤有無確診個案之接觸史，並立即請其配合居家自主健康管理。

6. 南山人壽全台各客戶服務櫃檯均自去年起加裝防疫擋板，所有客服櫃台人員全程配戴口罩及防護面罩，服務過程均確實落實防疫措施。

南山人壽強調，會持續配合政府防疫規定，視疫情等級即時研議調整公司整體防疫措施之強度，以「維護同仁健康與安全」及「確保營運與服務不中斷」為防疫措施的首要目標。

