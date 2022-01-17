〈本土疫情再起〉仁寶平鎮廠停工一周 估產能影響遠小於0.1%

代工大廠仁寶 (2324-TW) 平鎮廠今 (17) 日再增一名員工陽性確診，仁寶晚間也再度發出重訊表示，為防止疫情擴散，在全數篩檢報告結果出來前，平鎮廠將依政府指示停工一周，同時擴大升級三大防疫措施，也評估平鎮廠暫時停工期間對全年產量、營收影響遠小於 0.1%。

仁寶表示，上周末配合政府對平鎮廠所有同仁、接觸史期間進出的協力廠商人員、台北總公司員工進行擴大 PCR 篩檢，共計約 1800 人，截至今日傍晚所知篩檢結果，另新增一名平鎮廠員工篩檢報告為陽性確診，累計共三名員工篩檢陽性確診。

仁寶進一步指出，為謹慎因應並進一步防止疫情擴散，除已成立防疫應變小組，啟動緊急應變並升級公司防疫措施外，在等待全數篩檢報告結果出來前，平鎮廠將依照政府指示停工一周，同時升級三大防疫措施。

仁寶說明，將暫停所有員工跨廠區、跨辦公室移動，並暫停訪客及外部廠商來訪，此外，關閉各大樓公共區域及會議室，所有會議均採線上進行，第三則是加強辦公室清消作業，員工確實全天配戴口罩，並落實個人防護措施。

對於平鎮廠暫時停工影響，仁寶評估，對公司整體營運、財務情形並無重大影響，估對全年產量、合併營收影響遠小於 0.1%，後續也將密切關注疫情變化，並配合政府防疫措施，對公司防疫政策隨時進行滾動式調整。