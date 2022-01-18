〈焦點股〉資金回潮一度再現12千金 股王重返4000元

權王台積電今 (18) 日回檔休息，市場資金回流千金股，在比價效應下，台股一度再現 12 千金榮景，IP 廠力旺 (3529-TW) 擺脫頹勢，強漲近 8%，收復 5 日線，股王矽力 - KY(6415-TW) 也重返 4000 元大關，譜瑞 - KY(4966-TW)、大立光 (3008-TW) 等漲勢也不俗，排名第 12 高價股的世芯 - KY(3661-TW) 早盤最高漲至 1005 元。

矽力 - KY 今天率先衝鋒攻上 4010 元，漲幅達 4%；力旺跟進大漲近 8%，最高來到 1785 元，站回 5 日線之上；大立光法說會股價下殺多日，今天終於止跌回升，漲逾 3%，最高攻抵 2150 元；此外，信驊、譜瑞 - KY、AES-KY、富邦媒、祥碩、旭隼、聯發科、緯穎等，也全面走揚。

值得注意的是，IPO 新兵近期也有所表現，1 月甫掛牌上市的華碩小金雞力智，今天延續漲勢，一度勁揚 4%，直逼 900 元關卡；友達小金雞瑞鼎股價也步步進逼，股價持續走高，最高達 680 元，漲幅將近 9%。

台積電昨天股價衝上歷史新高後，今天湧現賣壓，回檔下挫逾 2%，下探 666 元，不過，目前外資圈對台積電最高價格上看 1035 元，最多外資看股價將衝破 800 元大關。

世芯 - KY 在買盤湧入下，一度上漲逾 6%，攻抵 1005 元，重回千金股行列，此外，包括環球晶、鈊象、精測、南電、儒鴻等，都獲內外資法人喊出千元以上的目標價。