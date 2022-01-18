群益權證小教室：進階選股 主力盤中突擊

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何在盤中挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

「即時搜尋」可以即時呈現權證標的在盤中的成交價、漲跌幅、單量、現股總量、盤中權證籌碼分析 (千元)、三大法人合計買賣超 (張)、當日借券餘額 (張)、券資比等資訊。

以 2022/1/18 (二) 早盤資料為例，勾選「高手看籌碼專區」的「主力盤中突擊」。

權民最大網會自動依據「盤中放量拉升時，委買堆積單量超過五日平均」條件，幫助投資人輕鬆掌握主力動向，搭上選股順風車。

「主力盤中突擊」篩選結果前十名標的，依序為 億光 (2393-TW)、華城 (1519-TW)、翔名 (8091-TW)、惠特 (6706-TW)、華新科 (2492-TW)、達興材料 (5234-TW)、原相 (3227-TW)、九豪 (6127-TW)、晶碩 (6491-TW)、富采 (3714-TW)。

若以 晶碩 (6491-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的之群益精選權證。

群益精選權證中，包括 晶碩群益 16 購 02 (054315)、晶碩群益 17 購 01 (058580) 皆為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差、單量百張以上造市積極，都是報價最優、條件最佳的晶碩認購權證。

希望今天的教學有助於投資人在盤中挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！