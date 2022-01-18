紫光集團重整計畫獲法院裁定批准

紫光集團 17 日 (週一) 在官網發布重大訊息，內容提到「紫光集團有限公司管理人收到北京市第一中級人民法院送達的 (2021) 京 01 破 128 號之二《民事裁定書》。根據《民事裁定書》，北京一中院裁定批准紫光集團有限公司等七家企業實質合併重整案重整計劃，並終止紫光集團有限公司等七家企業重整程序。」

根據紫光集團先前公布的重整計劃，內容顯示，這波重整是由智路資本、建廣資產領頭，成為紫光集團等七家企業實質合併重整戰略投資人。消息人士透露，這兩家公司所率領的團隊將出資 600 億人民幣，是所有提交的投資方案當中對資產估值最高、現金出資最多的一方，而這 600 億人民幣將全數用於清償債務。

這回法院裁定批准紫光集團有限公司等七家企業的實質合併重整案重整計劃，意味著重整程序將進入執行階段，600 億人民幣的注資將於 2022 年 3 月底前到位。前述重整方案若能順利實施，債權人權益將能得到最大滿足，而紫光集團的品牌也能存續下去。此外，紫光集團的現有團隊也將維持不變，可保持整體營運穩定。

紫光集團在 2000 年 11 月出現資金流動性危機，相關債權人於 2021 年 7 月 9 日以紫光集團不能清償到期債務為由，向法院申請對紫光集團進行破產重整；北京市第一中級人民法院也在同年 7 月 16 日裁定受理紫光集團重整案，並於一個月後裁定紫光集團及子公司的紫光通信、紫光資本、紫光大器投資、紫光卓遠股權投資、紫光通信投資、紫光春華投資，也就是所謂的「紫光集團等七家企業」實質合併重整。