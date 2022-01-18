鄭弘孟：工業富聯是大數據公司 用科學進行企業轉型

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 執行長鄭弘孟今 (18) 日表示，外界看到公司高端製造形象只是冰山一角，工業富聯是家大數據公司，利用科學解讀數據，並轉換成帶動企業轉型的巨大能量。

鄭弘孟指出，工業富聯遍及全球 12 個國家及地區、超過 20 萬名員工，幅員廣大，就必須運用各種數據輔助決策，例如在疫情肆虐期間，將全球各生產基地的數據整合在防疫平台上，以利即時滾動調整。

目前工業富聯也結合大數據運用分析的優勢，發展新能源車、半導體生態系和工業元宇宙等三大數據驅動領域；鄭弘孟認為，工業元宇宙領域正是公司既有領先技術的延伸，透過數據採集、傳輸、運算、人工智能，以及區塊鏈提升生產管理的效益。

鄭弘孟認為，半導體晶圓製造就是大數據行業，能掌握設備及製程參數更精準，在疫情、地緣政治和晶片缺貨中就能勝出，工業富聯可通過打造燈塔工廠的方式來改善半導體企業的效益；新能源車則以輕量化、省電化以及智能化的需求為相關佈局目標。

高端製造上，鄭弘孟表示，精密手機機構件生產中，也先掌握材料丶設備及製程的參數，生產出非競爭對手能達成的產品；他強調，收集、整理、分析大量的數據並尋找關聯、從中提出解決問題的建議，已經成為工業富聯最重要的企業文化之一。