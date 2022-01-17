台股挺進18500點 三大法人買超62.29億元 外資連5買

台股今 (17) 日成功挺進 18500 點關卡，台積電領軍攻高改寫新天價，激勵半導體族群百花齊放，不過，金融、鋼鐵、塑化與貨櫃三雄等傳產股走勢疲弱，壓抑大盤漲勢，指數終場上漲 122 點，收在 18525 點，三大法人合計買超 62.29 億元，其中外資已連 5 買。

台股今天成交值萎縮至不到 2600 億元。觀察法人資金變動情形，外資買超 64.53 億元，為連續 5 個交易日買超；投信買超 4.5 億元；自營商持續賣超 6.84 億元。三大法人合計買超 62.29 億元。

台積電展望樂觀，吸引多頭持續追捧，今天股價一度漲逾 2%，最高來到 688 元，改寫歷史新高，終場則收在 683 元，市值達 17.71 兆元；其他晶圓代工廠方面，聯電股價同步回神漲逾 2%，力積電、世界也表現不俗。不過，與台積電同日召開法說的大立光，因展望保守引發失望性賣壓，股價續挫近 3%，收 2080 元，玉晶光連帶失守 500 元關卡。

IC 設計指標股聯發科今天也成為買盤寵兒，勁揚 4.7%，收 1115 元，相關 IC 設計族群表現活蹦亂跳，其中，MCU 廠新唐股價大漲近 6%，九齊、紘康、凌通等 MCU 廠同樣漲勢強勁，此外，創惟、凌陽、揚智、敦泰、驊訊、九暘、立積等統統在盤上表現。

塑化、鋼鐵、汽車等傳產族群今天普遍走弱，台塑、中鋼、裕隆、和泰車等指標股都下跌約 1%。金融股全面回檔，富邦金、國泰金連袂下跌近 2%。貨櫃航商三雄震盪走跌，長榮、萬海重挫 3-4%，台驊投控、四維航、裕民跌勢也偏重，不過，航空雙雄午盤強勢翻紅並漲逾 1%。

高價股方面，除聯發科、緯穎外，今天普遍承壓，股王矽力 - KY 驚險收紅，IP 廠力旺賣壓最重跌逾 8%，信驊、祥碩、旭隼等也震盪走弱。值得注意的是，華碩旗下電源管理 IC 新兵力智，今天掛牌第三天強漲逾 8%，來到 864 元，頗有挑戰千金股之姿。