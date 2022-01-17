〈本土疫情再起〉北部疫情緊張 金控業17日起啟動分流、居家辦公備戰

本土疫情持續緊張，金融業繃緊神經應戰，包括中信金 (2891-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、台新金 (2887-TW)、玉山金 (2884-TW) 與華南金 (2880-TW) 等陸續啟動分流上班與部分區域居家辦公，避免遭疫情狙擊影響運作。

桃園機場 Omicorn 病毒傳播鏈持續擴散，這波群聚感染也波及金融業。中信金 日前宣布 17 日起實施上下班分流、並以輪班方式進行居家辦公，24 日起實施異地備援，未來也將視疫情發展進行滾動式檢討。

富邦金 17 日起，除針對桃園地區員工安排快篩，另就雙北、桃園與基隆地區根據風險高低啟動居家上班，預估總人數將超過 2900 人。

玉山金自上週起已經自主提升相關防疫措施，其中桃園地區分行禁止餐會、非必要外訪，並完成桃園地區同仁自主居家快篩及分行的消毒工作；至於總行部份，像是財金、資訊等已優先啟動異地及居家辦公，並減少非必要的外訪。

玉山金表示，對於海外回國的同住親友，必須通報總行，並落實自主健康管理機制，同時鼓勵主管同仁接種疫苗，落實確診者足跡疫調，有任何狀況務必第一時間回報。

台新金目前已上下班分流且會議改線上為主，並且宣導同仁不聚餐，各單位取消實體尾牙及活動，未來防疫措施將視指揮中心公告，滾動式調整。

華南銀行宣布，17 日起採取分流彈性上班機制，總行單位自上午 8 點 20 分起至 9 點 50 分，分 4 梯次彈性上班，並嚴格管制電梯每次搭乘人數及 嚴禁電梯內交談與飲食。

華南銀行表示，營業單位則可視需要安排員工彈性上班，總行大樓員工餐廳即日起鼓勵員工改以打包餐盒帶回個人座位用餐，並勸導員工減少中午外出用餐；取消各項大型活動，也呼籲分行尾牙延後或取消。

至於會議室內則加設防疫隔板，確保人與人 1.5 公尺的安全社交距離，同時建立員工健康監測機制，鼓勵同仁儘速施打第三劑疫苗，並加強工作場所環境清潔和消毒。

