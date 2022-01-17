雷虎創全球首見進行海空聯合展演 添營運新動能

國內無人機領導廠商雷虎 (8033-TW) 宣布，與台灣希望創新公司將共同進行全球首創「無人機空中群飛與水上無人船群游展演」，為繼去年 10 月國慶於故宮南院演出無人機群飛後，首見無人船展演，雷虎規劃，將此領先全球展演業界的技術，輸出至全球國際各大城市及遊樂園，營運添新動能可期。

雷虎本次科技展演由台灣希望創新的 200 架低空飛舞無人機，搭配 24 台由雷虎針對大型戶外水上展演打造的無人載具，結合全新設計的展演平台，首次於月津港公園河面上亮相水面無人船，透過各式燈光和造型，搭配冷光煙火秀，呈現多元藝術作品。

雷虎強調，隨著 AI 人工智慧的發展，正積極與國內頂尖群飛團隊台灣希望創新公司合作，整合雷虎無人潛艇技術、水下無人載具產品於水面進行展演規劃，加上視覺、聲光、影音和 GPS 全球衛星定位系統等感測資料，發展空中和水上協同式定位機制。

此次雷虎將演繹全球首創的空中群飛與水上群游展演系統，雷虎說明，此創新表演模式，可與美國英特爾 (Intel)(INTC-US) 公司無人機群飛媲美，加上無人船和無人潛艇的群游技術，未來輸出至全球各大城市和遊樂園等娛樂產業可期，拚先打入美國賭城 Las Vegas 戶外展演和 CES Show。

月津港燈節地點位於台南市鹽水月津港水域，是國內第一個以藝術策展為主軸的燈節活動，此次擴大規模推全新展演模式，台南市副市長趙卿惠也頒發感謝狀，感謝雷虎對科技文化創意展演貢獻。