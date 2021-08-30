〈聲寶股東會〉林口企業總部年底完工、明年首季啟用

家電大廠聲寶 (1604-TW) 近年加快土地資產活化速度，總裁陳盛沺今 (30) 日表示，林口企業總部最快今年底完工，明年首季企業總部同步落成；台南新廠已陸續導入冷氣空調、洗衣機產線，預計明年將開始建置冰箱產線。

聲寶正在進行 4 件土地資產開發，包括台南新廠、土城廠、龜山廠區及林口總部，其中，林口總部最快年底完工、明年第 1 季啟用，將是地上四層、總面積約 3000 坪的智慧大樓，會整合聲寶集團旗下企業，包括東源物流、瑞智精密、盛寶建設及頑味國際 (莞固和食) 等。

台南新廠今年陸續將空調、洗衣機產線移入，陳盛沺表示，由於冰箱產業製成複雜，產線長達 400 公尺，需要投資上億元，最快明年開始建置產線；龜山廠區已完成變更土地解編，約有 15 萬坪樓地板面積，未來將興建商辦、飯店等複合園區。

聲寶今年 7 月底處份土城廠，其中部分三分之二土地出售給國美建設，雙方將共同合作開發土地，打造成銀髮族橘色園區，初步規劃興建三棟大樓，一棟全部出租，並以三代同鄰概念經營。

陳盛沺指出，隨著林口總部即將完工，旗下餐飲品牌莞固和食的中央廚房也會設立在企業總部；莞固和食目前共有 3 家店、台南明年還會新增 1 家，中央廚房啟用後，北部會再開設 2-3 家新門市，看好莞固和食明年有機會開始獲利。