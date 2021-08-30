〈聲寶股東會〉下季衝刺銷售冰箱、洗衣機 拚全年營收年增1成

家電大廠聲寶 (1604-TW) 今 (30) 日舉行股東會，展望後市，總裁陳盛沺會後表示，原冷氣銷售旺季受疫情影響，無法到家安裝，衝擊冷氣空調業績，不過政府推動五倍券商機，第四季將衝刺冰箱、洗衣機銷量，全年營收挑戰年增約 1 成。

總經理許經朝補充，去年三倍券推出後，以廚房用具、殺菌型等小家電產品銷量最好，五倍券金額再提高，加上 10 月各產品線都會推出新品，有機會帶動大型家電銷量。

陳盛沺坦言，近年冷氣空調營業額逐年成長，且往年 6-8 月是冷氣空調銷售旺季，不過今年受到國內疫情影響，無法到府安裝，業績較往年下滑，預期國內冷氣需求仍在只是遞延，估全年冷氣業績與去年持平或小幅成長。

陳盛沺表示，今年原物料價格飆漲，運費成本同樣墊高，不過近期鋼鐵、銅等原物料因中國限制出口，價格開始降低，成本有望獲得舒緩，此外，第四季衝刺新品銷量，也稀釋原物料上漲成本。

聲寶去年受惠業外認列土地收益 12.3 億元，獲利創新高，今年本業則看好洗衣機、除濕機、小家電產品銷量將成長，估營收年增 8-9%，若第四季五倍券商機奏效，全年營收上看 1 成，每股獲利維持 4 元水準。

展望明年，陳盛沺宣布將重整營運策略，以冷氣空調為主，其中旗下壓縮機品牌端將推出冷氣新品，打入平價市場，與聲寶通路商有所區隔，預計今年 10 月會小量試產，有望帶動冷氣銷量成長 1 成，明年則擴展到東南亞市場。