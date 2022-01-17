本土不同調 外資大買晶圓雙雄 投信加碼金融股

台股今 (17) 日由半導體族群帶領，指數終場上漲 122.11 點或 0.66% 作收，集中市場收盤報 18525.44 點，成交值 2596.95 億元，三大法人外資及陸資續買超 64.62 億元，並加碼台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW) 達 4.7 萬張，投信則集中金融股。

今天集中市場外資及陸資買超 64.62 億元，投信買超 4.51 億元，自營商賣超 6.84 億元，在期貨市場中，外資空單淨增加 162 口，累計外資未平倉合約口數增加到 25634 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多個股為，聯電、台積電、新光金、金像電、華通、京元電、億光、日月光投控、仁寶、華航。今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股為，長榮、友達、群創、富邦金、中工、宏達電、台亞、中鋼、欣興、台新金。

今天集中市場投信買超較多的個股為，金像電、富采、友達、中信金、新光金、玉山金、台新金、兆豐金、第一金、永豐金。今天集中市場投信賣超較多的個股為，榮成、聯電、華邦電、長榮航、鴻海、南亞科、揚明光、合勤控、天鈺、偉詮電。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，聯電、中環、富采、台新金、金像電、金寶、華晶科、華通、台表科、華邦電。今天集中市場自營商賣超較多的個股為，新光金、開發金、長榮、富邦金、友達、國泰金、上海商銀、台塑、華紙、中石化。

證券分析師張陳浩指出，春節前海外資金湧入下，伴隨新台幣的升值行情，如台積電等大型績優股，將是資金湧入重點，大型股如國巨 (2327-TW)、日月光 (3711-TW) 等成交量大個股，外資好進好出，值得投資人留意動向。