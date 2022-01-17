亞泥子公司導入砂石快篩檢 強化混凝土料源品管

亞泥 (1102-TW) 旗下亞東預拌混凝土強化技術與品管，除了建立技術研發中心，開發高端混凝土外，也推動「AMS 砂石快篩檢測法」，確保混凝土中的砂石來源品質。

亞東預拌總經理金崇仁指出，混凝土占建築業的營建成本 6-8% 左右，但影響整棟建築物的結構安全；而砂石占混凝土組成重量的 75% 以上，透過「AMS 砂石快篩檢測法」，能掌握砂石源頭的品質，為預售屋品質建立良好的防範機制。

金崇仁進一步指出，AMS 檢測技術專利通過政府認可後，無償授權全國預拌混凝土同業使用，也與預拌混凝土公會合作，訓練全國 1000 多位同業品管人員，擔負起企業社會責任與技術共享的 ESG 精神。

此外，亞東預拌也建立技術研發中心，開發高端產品包括溫控混凝土、自充填混凝土、高流動混凝土及高抗滲混凝土等，已陸續導入台北信義區 A7「台北天空塔」、台中之鑽摩天大樓、及全台最高住宅大樓「遠雄 The One」等。

亞東預拌強調，未來也將提供混凝土從原料端、生產流程到營建端完整的產品履歷、提供品質保證及供應綠建材與低碳混凝土，隨著國內建築業的進步，超高性能混凝土 UHPC 的應用與建築安全履歷，將陸續在建築產業中落實。