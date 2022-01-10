富邦金去年稅後純益1446.06億元 每天平均海賺5.78億元 

富邦金控 (2881-TW) 今 (10) 日公布，2021 年 12 月自結稅後純益 37.72 億元，全年稅後純益 1446.06 億元，年成長 60%，每股稅後純益 (EPS) 高達 12.49 元，為金控每股和全年獲利雙冠王，不但創下歷史新高，等於去年每天一開門營業就海賺 5.78 億元 (以 250 工作天估算)，且連續 13 年蟬聯金控每股獲利王。富邦金控 12 月底淨值約 9500 億元，普通股每股淨值 72.36 元。

富邦金 2021 年受惠主要子公司成長動能強勁，全年稅前盈餘 1660.50 億元、稅後純益 1446.06 億元，全年稅前盈餘、稅後純益及每股純益皆創下歷史新高。子公司包括：富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計 2021 全年稅後純益皆創下年度歷史新高；富邦人壽全年稅後純益更首度突破千億元大關。

截至 12 月 31 日，富邦金控已取得日盛金控 58.39% 股權，而富邦金於 12 月認列日盛金投資收益 1.2 億元。

以各子公司獲利表現來看，12 月份台股大盤拉升，當月指數終以上漲約 4.5% 作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，因此 2021 年 12 月稅後純益為 12.06 億元，累計 2021 年全年稅後淨利突破千億、達 1019.34 億元，較前一年同期成長 68%。

富邦人壽淨值逾 5990 億元，淨值比率高於 10%，RBC 超過 300%，資本水準維持良好。

債市投資方面，富邦人壽以維持穩健經常性收益為主要操作策略，境內經常性避險成本 (CS) 維持低檔，約 20bp 以下，12 月單月、全年累積匯兌損益與避險成本，均明顯優於前年同期。

在避險成本控制得宜下，富邦人壽於去年底適時增提外匯準備金 30 億元，以控制避險成本、增加匯兌管理彈性，2021 年底外匯價格變動準備金餘額逾 100 億元。

富邦人壽累計全年合併初年度保費收入達 1656 億元，年增 3.35%，合併總保費收入達 5072 億元，台灣業績預估排名業界第二；12 月的初年度保費 128.8 億元，較上月成長 38.6%，成長動能主要來自投資型商品較上月成長 132.5%，表現亮眼。

富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中，韓國子公司累計全年初年度保費及總保費各 338 億元及 484 億元，業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長，穩居市場第二，全年稅前盈餘達 58.5 億元，較去年同期成長 89%，主因資本利得表現優異。

台北富邦銀行 2021 年 12 月稅後純益 13.38 億元，較去年同期成長 153%，累計 2021 年全年稅後純益 187.78 億元。2021 年以來各項業務動能皆有提升，存放款餘額較去年同期分別成長 16% 及 12%，帶動總資產年成長 14%；財管業務受惠基金股權商品及投資型保單銷售成長，帶動財管商品銷量及 AuM 較去年同期分別成長 14% 及 9%。

信用卡業務方面，J 卡及 momo 卡帶動信用卡有效卡數及簽帳金額雙位數成長，全年簽帳金額首度突破 3 千億元，並且持續提供客戶刷卡優惠，延長 J 卡及 momo 卡回饋權益至今年上半年；2021 年 12 月底逾放比率為 0.16%，備抵呆帳覆蓋率為 759.72%，資產品質維持穩健。

富邦產險 2021 年 12 月稅後淨損 0.61 億元，為唯一出現虧損的子公司，主因總公司大樓規劃重建，產生一次性報廢損失；累計 2021 年全年稅後純益 68.45 億元，仍較前一年同期成長 21%，主要受惠於穩健的承保業務表現和優異的投資績效。

富邦產險 12 月單月簽單保費 30.4 億，全年度簽單保費 508.7 億元，突破 500 億，成長高達 12.9%，市佔 24.6%，較 2020 年增加 0.5%，連續 40 年居市場龍頭。

富邦證券 2021 年 12 月稅後純益 3.09 億元，累計 2021 年全年稅後淨利 70.77 億元，較前一年同期成長 68%。台股加權指數 12 月走升續創新高，台股全年日均值達 4781 億元，富邦證現貨累計市佔率 6.13%，帶動富邦證券經紀、財管、承銷及金融部位等獲利皆較去年同期顯著成長。