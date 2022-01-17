聚陽去年稅前盈餘近34億元 每股稅前賺14.33元同寫新高

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 今 (17) 日公告自結，去年第四季稅前盈餘 8.41 億元，季減 17.2%、年增 38.7%，每股稅前盈餘 5.9 元；全年稅前盈餘 33.98 億元，年增 25.1%，每股稅前盈餘 14.33 元，寫下歷年新高。

聚陽去年 12 月營收 31.78 億元，月增 40.9%、年增 47.4%；營業利益 3.04 億元，月增 45.2%、年增 43.3%；稅前盈餘 3.37 億元，月增 49.4%、年增 61.4%，每股稅前盈餘 1.4 元。

聚陽去年第四季營收 76.96 億元，季減 7.2%、年增 27.4%；營業利益 7.93 億元，季減 21.8%、年增 33.4%；營益率 10.3%，季減 1.9 個百分點、年增 0.4 個百分點。

聚陽去年全年營收則來到 289.3 億元，年增 16%、營業利益 33.81 億元，年增 26.8%、營益率 11.7%，年增 1 個百分點；聚陽去年營收、營業利益、營益率加上稅前盈餘均寫下歷史新高，12 月及第四季稅前盈餘也是歷史同期最佳。

聚陽表示，去年雖然有越南疫情影響，但因為產品組合持續轉佳，運動盤產品比重提升至 4 成，帶動毛利率向上。而目前訂單能見度佳，加上運動盤產品比重今年可望過半，將帶動上半年營收可望年增 15%、毛利率也將優於去年同期。