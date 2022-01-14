工業富連新年戰略聚焦三領域 開創第二成長曲線

鉅亨網記者彭昱文 台北 2022年1月14號17點17分

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 宣布新年戰略方向，執行長鄭弘孟表示，除了鞏固原有業務優勢外，將繼續在元宇宙、新能源汽車和半導體三大領域深耕，開創第二成長曲線。

鄭弘孟表示，不論是元宇宙、半導體或是新能源車，都是產生、使用大量數據的產業，而工業大數據的運用正是集團專長。若以個別領域來看，在元宇宙的七層價值鏈上，無論是基礎設施、人機交互、去中心化等方面，工業富聯都有深入佈局。

工業富聯表示，元宇宙概念持續走熱，帶動相關基礎建設需求大增，目前 Wi-Fi 6 相關產品出貨量已經超過 3000 萬套、5G 基站及 400G 交換器相關產品保持雙位數增長；5G 專利申請的年增率超過 70%；也同步發展 5G + 車聯網、5G + 智能家居、5G + 邊緣計算等領域，不斷拓展 5G 的應用價值。

新能源車產業布局上，鄭弘孟指出，工業副聯將真正解決新能源車的輕量化、省電化以及智能化的需求，將重點聚焦電驅電控零部件、車聯網跟智能車載、工業互聯網賦能三個領域。

工業富聯也透過股權投資等方式，強化電動車布局，包含收購恒驅電機股份，強化電動車電驅電控，與山東創新金屬科技簽署戰略合作車體輕量化發展，更與恩智浦重開發智能座艙，目標 2023 年量產。

半導體方面，鄭弘孟認為，工業富聯本身就是極大的出海口，包含 IC 設計、晶圓加工、化學材料，以及晶圓測試、封裝測試、設備製造，都可帶來龐大的商機；將採取「小步快跑」的方式，先以投資方式進入晶片設計領域，再逐漸往核心器件、材料，甚至製造設備、半導體工業互聯網等延伸。