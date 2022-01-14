宏碁坐穩全球前五大PC品牌 擬成立虛擬賽車產學聯盟

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (14) 日表示，依市調機構 IDC 最新報告顯示，宏碁去年在全球個人電腦市場拿下 6.9% 市占，續坐穩前五大品牌地位，在多元領域布局上，今日也進一步宣布成立 Predator League 虛擬賽車產學聯盟，力拚擴大電競生態圈。

依 IDC 最新統計，宏碁 2021 年全球個人電腦出貨達 2390.6 萬台，年增 14%，市占率達 6.9%，與去年相當，續居全球前五大品牌。

宏碁表示，疫情改變人類生活，預期未來生活將呈現混合學習、工作型態，看好商用筆電、桌機、顯示器等需求維持強勁，返工換機也將帶來新一波銷售，順應環保需求，去年推出 Vero 產品系列，今年將持續擴大產能，滿足消費者需求，同時以企業韌性積極應對市場變化。

宏碁近年積極擴大電競生態圈布局，繼去年啟動 Predator League 虛擬賽車推廣計畫、舉辦首屆 Predator League 虛擬賽車聯賽後，宏碁台灣區營運長張世欣表示，攜手中華賽車協會籌辦電子賽車執照，累計已協助輔導 30 位選手取得證照，今年除將續辦第二屆聯賽外，也規劃成立 Predator League 虛擬賽車產學聯盟。

張世欣說，去年是宏碁推廣虛擬賽車運動的元年，也是從過去專注硬體，跨足電競教育的里程碑，認為虛擬賽車運動不受場地、天候限制，並具備跨域合作、降低風險優勢，因此新年度將持續結合科技、教育、電競、運動等，致力打造完整的電競生態圈。