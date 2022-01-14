富旺住宅建案占比逾7成 今年建案量近170億元

富旺 (6219-TW) 2021 年營收 31.86 億元，其中住宅建案占比 70%，富旺預估，2022 年全台線上 12 個建案，加上即將登場的 3 個新案，合計總銷將達 170 億元。富旺指出，目前線上建案平均銷售率為 80%，隨著各建案如預期進度完工且取得使用執照，為未來年度整體營運成長帶來正面挹注。

富旺指出，2021 年雖然有疫情影響整體房地產產業，相關工程與銷售進度皆有所遞延，但在自住性剛性需求的帶動下，全台買賣移轉棟數估計將達到 35 萬棟，改寫了近 8 年新高。

富旺統計全台線上 12 建案，包括新竹站前富時代、站前新時代、讚時代、苗栗協奏曲、台中雍華、天際 W-ONE、心海城、雲林雲科莊園、幸福好好、國際園首、高雄微美居鉑金特區與微美居御金特區等建案，2021 年全年簽約戶數較前一年成長 57%，尤其南台灣成交比重拉升至 52%，有助公司未來營運長期穩健發展。

重大住宅建案部分，富旺 2021 年第三季推出的斗南最大規模新案「國際園首」，位於雲林斗南南昌西路，佔地面積達 1688 坪，以 149 戶花園景觀宅及 20 戶透天別墅社區，打造雲林首座國際森態宅。另在「商業不動產」的布局，烏日高鐵特區將打造首座符合 ESG 目標的「複合性商城」，初步規劃為地上兩層建物，全店面方式結合餐旅、商場及休閒娛樂等元素，正積極接洽國內外知名廠商進駐合作，有望在 2023 年正式試營運，預計貢獻公司每年 1 億營收。

富旺 2021 年前三季稅後虧損 1.98 億元，較去年同期由盈轉虧損，每股虧損 1.28 元。