台積電ADR站上145美元 創歷史新高價

全球最大晶圓代工業者台積電上季及去年全年財報數字亮眼，美股掛牌交易股票 13 日開盤大漲，截至美東時間 10 點時站上 145 美元，漲幅近 10%，創歷史新高。

台積電市值也水漲船高，超越輝達 (NVDA-US) 和波克夏控股 (BRK.A-US)，躍居全球市值排行榜第 8 位。在第 7 名臉書母公司 Meta (FB-US) 之前的 6 家企業市值都在兆元以上。

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 13 日公佈 2021 年第 4 季及全年業績，全年總營收年增近 20%、毛利率超過 50%。不過，晶圓代工業競爭激烈，台積電為保持高速資本投入，2022 年資本開支大幅提高到 400 億至 440 億美元。

財報顯示，台積電 2021 年第 4 季總營收為新台幣 4381.89 億元 (約合 158.46 億美元)，年增 21.2%，連續第 6 季創紀錄；淨利新台幣 1662.32 億元 (約合 60.11 億美元)，年增 16.4%；單季毛利率高達 52.7%。

未經審計的 2021 年業績則顯示，總營收達到新台幣 1 兆 5874.15 億元，年增 18.5%；淨利達新台幣 5965.4 億元，年增 15.2%；毛利率達 51.6%。

台積電總裁魏哲家表示，預計 2022 年全球晶圓產業的產值將年增近 20%，而台積電則領先一步，會超過 20% 但不到 30%。其中第 1 季預計營收 166 億至 172 億美元，超出市場預期。

台積電在台灣和美國兩地上市掛牌，按照其美股最新股價計算，市值約為 6800 億美元。台積電 2021 年股價累計上升 12.1%。

魏哲家還披露，3 奈米製程技術研發正按照預期推進，預計在 2022 年下半年投產。

台積電在美國亞利桑納州的新廠將採用 5 奈米先進製程，該廠已於 2020 年 5 月開工，預計將在 2024 年投產，預期 2021 年至 2029 年的支出將合計達到約 120 億美元。

在 13 日的電話會議中上，在被問及是否會在歐洲設廠時，台積電董事長劉德音回應，目前歐洲設廠仍在早期評估階段，有許多考慮因素，首要是客戶需求。

他說，在日本設廠採合資方式是特例，台積電仍傾向於完全主導設廠。「不過台積電的廠不論在哪裡都會支援全球客戶。」