台康生總座：疫情帶動CDMO需求擴大 反觀併購案進度較緩

台康生 (6589-TW) 總經理劉理成今 (30) 日表示，疫情帶動全球藥品、疫苗加速發展，CDMO(委託開發及生產) 市場將持續成長，預期 2026 年產值將達 189 億美元，另一方面，部分生技公司受惠疫情市值暴增，也讓業界併購進度趨緩。

劉理成提到，目前生技產業來看共有四大趨勢，第一，新冠疫苗帶動核酸科技的開發速度，120 天就能完成臨床前的所有研究，又以 mRNA 最為當紅；第二、再生醫學中的基因細胞與細胞治療最受投資人青睞。

第三、癌症治療以單株抗體、雙抗、單株抗體複合體 (ADC) 及小分子激酶最受矚目，預期未來 5 年會透過其技術完成許多新藥開發；第四、疫情催動疫苗、抗體療法的需求，並讓生物製劑蓬勃發展，同時帶動 CDMO 需求崛起。

據統計，去年 CDMO 市場規模已經來到 99.3 億美元，預期 2026 年將達到 189 億美元，年複合成長率約 11.2%，劉理成表示，由於 mRna 疫苗和治療性抗體需求將延續，新冠疫情也將推升 CDMO 需求，其中，以高價大分子標靶藥、細胞基因治療為未來主要成長動能。

劉理成指出，從生技產業併購角度來看，2018 年生物指數低迷，造就巨型併購興起，並延續至 2019 年，期間併購案多集中在癌症標靶、基因細胞治療。

隨著新冠疫情蔓延、疫苗問世，部分指標性公司市值暴增，價錢提高下，可併購的對象減少，2020-2021 年併購動作幾乎停滯，大環境不穩定造成併購略顯黯淡。