〈台股盤中〉金融族群扮撐盤要角 高低震盪逾百點

美股四大指數全面收紅，台股今 (13) 日平盤開出後一度翻紅，不過資金觀望台積電、大立光等重量級大廠法說，一度翻黑回落至 18346 點，所幸金融族群扮演撐盤角色，最高站上 18459 點，高低振盪逾百點，預估成交量較昨日萎縮至 2700 億元。

指標電子權值股台積電、大立光今日盤後都將召開法說會，將公布去年第四季財報，外界關注經營層釋出未來營運展望，台積電午盤仍維持平盤上下震盪，大立光則開低走高力守盤上，其他權值股聯電、聯發科、鴻海同樣維持小漲格局。

盤面多頭集中在金融股，王道銀行大漲 6%，台新金、新光金、中信金漲幅也都達逾 2%，遠東銀、國泰金、國票金、兆豐金、元大金、開發金、玉山金、富邦金、永豐金等全面走揚。

類股比重來看，金融保險類股午盤前成交比重放大至 1 成，達約 10.4%，電子族群成交比重則不到 6 成，下滑至 54%，航運則居次達約 14%。

鋼鐵族群也吸引盤面資金，第一銅、新鋼午盤前亮燈攻上漲停價位，中鋼構、中鴻、燁輝、彰源、高興昌、威致、運錩、燁興、中鋼等表現也不俗。

隨著近期國內疫情變化，防疫概念股表現整齊，相對大盤強勢，毛寶大漲 8%，亞諾法、恆大漲幅也超過半根停板，瑞基、康那香、普生、ABC-KY、美德醫 - DR、寶齡富錦等也都在盤上，貨運物流指標宅配通、嘉里大榮也延續防疫宅經濟熱潮，大漲逾 3%。

法人表示，台股回測月線後止跌反彈，短線 10 日、月線、季線維持多頭走勢，加上美股走揚激勵，大盤短線偏多格局不變，靜待今日盤後台積電、大立光等電子權值股法說登場，可望釋出未來景氣、營運風向球。