TDDI Q1價格降幅估達1成 外資再喊賣聯詠

外資出具報告指出，隨著手機等電子產品市場需求疲軟，驅動 IC 首季的成本壓力逐漸加重，尤其 TDDI(觸控暨顯示整合驅動 IC) 單季價格降幅估達 1 成，進一步壓縮聯詠 (3034-TW) 等獲利空間，維持賣出評等，目標價 313 元。

外資調查指出，去年 12 月中國手機通路庫存水位已有上升跡象，疲軟的需求恐對小尺寸驅動 IC 定價造成壓力，整體上半年 IC 設計和晶圓代工與封測廠定價走勢出現分歧，象徵 IC 設計的獲利能力自第一季起受到壓縮。

針對 TDDI，外資引述面板廠京東方 (BOE)、韋爾半導體 (Will Semi) 論述，強調現今供需幾乎平衡，TDDI 的庫存已明顯高於先前水平，預期今年勢必面臨價格調整，首季估出現 10% 以上的降幅。

至於大尺寸驅動 IC，第一季價格仍維持穩定，OLED 驅動 IC 也持穩高檔，但由於銷售單價已高達 6 美元，上漲空間仍相對有限。

另外，外資認為，隨著手機面板持續從 LCD 轉向 OLED，帶動 OLED 驅動 IC 需求強勁，加上測試時間更長，導致測試供需持續緊張，預計測試供應商最快將在第一季調漲 OLED 驅動 IC 的測試價格，成為今年主要成長動能。

展望後市，外資重申，隨著二線驅動 IC 設計取得更多的產能支援，驅動 IC 供應商如聯詠等，出貨量恐受限，也壓縮毛利率空間，因此維持賣出評等。