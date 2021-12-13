聯詠最壞情況已過 外資喊買、目標價700元

外資出具報告指出，聯詠 (3034-TW) 明年不論大尺寸、中小尺寸的驅動 IC，都將維持成長，毛利率、營益率也可維持在一定水平，整體需求、營運優於市場預期，強調聯詠最壞的情況已過，因此給予買進評等，目標價 700 元。

外資預計，聯詠明年每股純益 64.7 元，對比現今股價，本益比僅 8 倍，且依照過往分派股息的經驗，聯詠現金殖利率約 10%，股價具吸引力。

針對日前市場擔憂大尺寸驅動 IC 的需求，外資認為，明年整體需求比大多投資者擔心的還要好，儘管居家辦公、遠距教學的需求自今年第三季開始放緩，不過，商務型 PC/NB 以及高階電視需求已填補部分產能缺口。

外資預計，隨著明年 2 月冬季奧運以及 7 月的世界盃等運動賽事到來，電視需求將逐步反彈，加上聯詠也從韓國競爭對手取得市占率，整體大尺寸驅動 IC 仍將溫和成長。

小尺寸驅動 IC 則是聯詠明年最主要的成長動能，如汽車、OLED 面板兩大領域，其中，汽車隨著車用面板滲透率快速提升，採用 TDDI 的機率增加，儀表板也需搭載 TCON、驅動 IC，車用相關 IC 明年也將維持成長態勢。

OLED 面板滲透率今年達 40%，聯詠驅動 IC 出貨量也年增雙位數，創下歷史新高，預計 2022 年仍將維持雙位數的年增幅，持續改寫新猷。

SOC 方面，外資認為，儘管電視 SOC、TCON、PMIC(電源管理晶片) 等成長趨緩，不過，安控等影像處理 SOC 明年將保持強勁成長，且由於聯詠可將代工成本轉嫁給客戶，預期明年毛利率仍可維持穩定。