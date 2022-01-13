〈國內疫情升溫〉總行稽核恐有確診未爆彈燒向台北？聯邦銀：時間點不同

聯邦銀 (2838-TW) 健行分行截至目前已有 13 名行員確診，今 (13) 日傳出聯邦銀總公司曾至健行分行查帳，引發外界擔憂疫情延燒至台北、恐有群聚未爆彈，對此，聯邦銀澄清表示，聯邦銀行稽核部至健行分行查帳時點為去年 8/17-8/20，報載訊息有誤。

聯邦銀並發布最新聲明表示，該分行暫停營業至 1 月 14 日，暫停營業期間請客戶至鄰近內壢分行、北中壢分行及南桃園分行辦理交易，此 3 分行行員皆已完成篩檢，分行也都已完成消毒，1 月 17 日將調派其他行員進駐健行分行重新營業。

聯邦銀也啟動更嚴格的防疫措施，包括：全面停辦聚餐活動、員工減少非必要跨單位移動，以及桃園地區分行全面採檢、清消，避免其他分行再發生行員染疫事件。

聯邦銀表示，該行在 1 月 10 日接獲桃園衛生局通報，桃園地區之健行分行於 1 月 4 日有確診者足跡，當日該分行除針對營業廳、辦公場所全面消毒外，並請所有行員進行 PCR 採檢，經過漏夜採檢，截至今凌晨的篩檢結果，已有 13 名行員確診。

聯邦銀得知有員工確診後，已立即啟動應變措施，除於 1 月 12 日公告該分行暫停營業並再次全面徹底進行清潔消毒作業 (含空調系統)，該分行全體員工並已依桃園市衛生局指示分送醫院及防疫旅館。

由於健行分行員工確診人數增加，聯邦銀行今日也緊急再延長該分行暫停營業時間至 1 月 14 日 (週五)，1 月 17 日 (週一)9:00 起將調派其他分行人員進駐恢復營業。

聯邦銀表示，健行分行暫停營業期間，請客戶至鄰近內壢分行、北中壢分行及南桃園分行辦理交易，該 3 家鄰近分行的所有員工均已於昨日及今日完成 PCR 採檢，分行環境並已清潔消毒，可完全提供客戶不中斷的金融服務。

至於員工健康部分，聯邦銀強調，除了已於去年 5 月為全體員工承保防疫險外，並責請桃園地區的所有員工均需進行 PCR 檢測，以確保自身防疫及維護工作場域之安全，另外，亦配合衛生局疫調工作，自主清查健行分行全體員工的家人、親友及近距離接觸者，協助匡列相關接觸者進行採檢作業，如為疫調所需，將配合提供相關資料予相關衛生主管單位以進行後續查證作業。