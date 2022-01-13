力智掛牌首日一度強漲37% 中籤一張賺20萬元

PMIC 廠力智 (6719-TW) 今 (13) 日以每股 589 元掛牌上市，盤中最高衝上 808 元、強漲 37%，等同中籤者一張獲利超過 20 萬元，啟動蜜月行情。

力智此次公開申購，參與筆數超過 50 萬筆，凍結資金近 3000 億元，也改寫台股新紀錄

力智為華碩 (2357-TW) 旗下小金雞，去年前三季賺超過一股本，每股純益達 11.39 元，隨著電源管理晶片 (PMIC) 持續缺貨，力智今年營運目標再創新高，法人估，力智今年每股稅後純益達 22 元，挑戰賺兩個股本。

力智主力產品為 VCORE，為聯發科 (2454-TW) 旗下立錡外，國內唯二通過 CPU、GPU 核心供電認證的公司，與國際大廠輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 及英特爾 (INTC-US) 等關係緊密，今年隨著各大廠推新平台，也帶動新一代 VCORE 需求。

另外，力智除 PC、NB 領域外，近年也推出 SPS(Smart Power Stage) 產品，結合 Driver IC 與 MOSFET，有助能耗轉換效率高達 90% 以上，優於國外大廠的解決方案，加上現今 MOSFET 持續缺貨，也提供力智打入伺服器市場的機會，去年 SPS 營收比重已高達 25%。

力智也預計今年再推出 SPS 新產品，在中國國產化趨勢背景下，市占率將再攀升，相關產品業績也可望再優於去年。