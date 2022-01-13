Coinbase收購加密期貨交易所FairX 以在美國銷售衍生品

加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 表示將收購加密期貨交易所 FairX，以在美國提供加密衍生品交易。

Coinbase 表示，該交易預計將在第 1 季完成。其股價在 13 日盤前交易中上漲近 3%，報 241.20 美元。

去年成立的 FairX 是 LMX Labs 的營運名稱，主要銷售期貨產品，並接受美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的監管。

Coinbase 表示，它希望散戶和法人客戶都能交易接受監管的加密衍生品。

它在 12 日的網路貼文中表示，「衍生品市場透明化的發展是所有資產類別的關鍵轉折點，我們相信它將為散戶和機構投資人進一步參與加密經濟開啟一扇大門。」

自從機構投資人在過去 18 個月開始接受數位貨幣交易之後，加密貨幣衍生品的交易迅速成長，為提供期貨和期權的平台提供了巨大商機。

根據英國研究機構 CryptoCompare 的數據，11 月加密衍生品交易量總計 3.3 兆美元，佔整體加密市場近 55%。

加密期貨和期權產品，尤其是受監管平台提供的產品，普遍被認為比現金交易的風險更低。

這可能讓它們對尋求接觸加密貨幣的機構投資人更具吸引力，其中許多人正在快速收益的誘惑與新興產業必然的風險間舉棋不定。

Coinbase 股價 12 日收盤下跌 1%，自去年 4 月上市以來下跌約 39%。

本週稍早由於比特幣跌破 4 萬美元，與區塊鏈相關的個股股價全面下跌。比特幣目前遠低於去年 11 月創下的 69000 美元歷史高點。