外資最愛4檔金融股 連2買台積電、連3買台灣50反1

台股今 (12) 日上漲 87.19 點、收在 18375.4 點，三大法人合計買超 104.9 億元；其中，外資大買金融股、台積電、台灣 50 反 1，前 10 名中就囊括 4 檔金融股，尤其連 2 天累計押寶台積電達 23377 張，不過，外資也連 3 天買超台灣 50 反 1。

外資今日擴大買超 127.54 億元，為連 2 買；投信則由買轉為賣超 11.49 億元，自營商則續賣超 11.14 億元，已是連 6 賣。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 453 口至 8931 口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 112 口至 28429 口。

以個股來看，外資買超前 10 名，中信金 2.03 萬張、台積電 1.51 萬張、元大台灣 50 反 1 獲買 1.19 萬張、玉山金 1.11 萬張，其餘依序為中鋼、大同、和桐、兆豐金、中石化、台新金。

外資賣超前 10 名，華航 4.4 萬張、友達 2.1 萬張、開發金 1.67 萬張、聯電 1.37 萬張、永豐金 1.22 萬張，其餘依序為嘉里大榮、富邦越南、長榮航、台玻。

投信買超前 10 名，國泰金、開發金、群創、中信金、友達、中探針、台中銀、元大台灣 50、仁寶、富采。

可以看出投信也明顯青睞金融股，不過值得關注的是，外資買超台灣 50 反 1，但投信卻買台灣 50；而外資大舉倒貨的友達，也是投信接走，操作截然不同。

投信賣超前 10 名，華邦電、新唐、強茂、天鈺、景碩、元太、長榮航、長榮、矽創、聚和。

自營商買超前 10 名，華頓 S&P 布蘭特正 2 獲買超 2.31 萬張、元大 S&P 石油 1.53 萬張，其餘依序為開發金、富邦公司治理、FH 香港正 2、上海商銀、永豐台灣 ESG、台塑、元大滬深 300 正 2、東森。

自營商賣超前 10 名，元大台灣 50 反 1 遭賣 3.46 萬張、富邦特選高股息 2.28 萬張、國泰股利精選 30 遭賣 1.02 萬張，其餘依序為元大 S&P 原油反 1、國泰費城半導體、國泰台灣 5G+、長榮航、富邦越南、國泰智能電動車、長榮。

整體來說，外資雖然連 2 天回補台股，且買超手筆擴大，從技術面來看，加權指數也收復所有短期均線，但台積電明天法說會後的外資操作與後市走勢，將牽動接下來的農曆年前紅包行情，短線大盤成敗都看台積電臉色。