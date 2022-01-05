大立光1/13法說會「強碰」台積電 法人最關注毛利率走勢

光學元件廠大立光 (3008-TW) 敲定 1 月 13 日召開法人說明會，由於大立光營收已連續 2 年下滑，法人除將關心大立光車用市場進展、切入元宇宙產品進度、第一季營收、手機客戶新機升級趨勢，最重要還是會關心毛利率展望能否有回升契機。

大立光 2021 年第四季營收為 130.52 億元，為全年最高，季增 8.97%，仍年減 14.65%，大立光 2021 年全年營收為 469.62 億元，年減 16.06%，為連續兩年衰退。

證券分析師黃漢成說，大立光 2020 年失去了中國大陸品牌手機重要客戶訂單，2021 年營收及毛利率走勢雙雙不振，年第一季毛利率 64.77%，一路下滑到第二季的 60.29%，第三季更降至 59.32%，目前市場最關心的，還是毛利率何時可止跌回升。

首先是車用產品毛利率偏低，大立光也已成立專屬的法人大根公司，搶食車用光學產品市場，但依目前市況來看，車用光學毛利率只有 2 成多，比不上高階手機光學產品的 5-6 成毛利率，大立光車用產品越做越多，獲利空間恐反而較少。

再者，大立光也傳出啟動加速啟動鏡頭 + 音圈馬達 (VCM) 組裝出貨的「一條龍」模式生產 CCM，以與其他現有光學鏡頭廠的市場區隔，但這樣的「短鏈供應」組合生產模式，是否獲客戶接受還是一個問號，生產良率提升速率也是獲利變數。

第三，大立光第一季進入市場淡季，預估營收將較上季下滑，營收規模減少，同樣影響毛利率。

還有，蘋果去年上市的新機鏡頭規格未升級，證券分析師張陳浩認為，大立光 8P、9P 鏡頭產品有其獨到之處，但品牌手機市場目前面臨產品及價格競爭強大壓力，且市場又缺晶片，大立光高階鏡頭產品能否在今年勝出，獲主要客戶採用，也是不穩定因子。

張陳浩也強調，臉書正式發表「元宇宙」產品概念之後，產品對於 AR 及 VR 與相關感測鏡頭元件的依賴也相當吃重，市場也高度關心大立光是否搶到此利基型產品訂單。