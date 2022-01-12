德國外貿協會：Omicron變種病毒持續 恐導致大規模供應鏈中斷

據報導，德國外貿協會 (BGA) 在週三 (12 日) 警告表示，由於高傳染性的 Omicron 變種病毒迅速傳播，預期供應鏈將出現大規模中斷，但是這樣的中斷預期會是暫時性的。

在晶片和其他零組件供應短缺的情況下，德國工業備受衝擊，而在 2022 年開始就不斷上升的新冠肺炎確診病例數，也給德國零售商的前景蒙上陰影。雖然住院及重症情況沒有太大的增加，但因 Omicron 造成的病假，正對經濟復甦構成新的威脅。

BGA 主席 Dirk Jandura 表示：「目前沒有崩潰的風險，但供應鏈預期會出現大規模中斷，而這樣的情況預期會是暫時性的。」

Jandura 也表示，儘管全球各地的許多零售商已經採取行動，使供應鏈更加靈活，但是全球貨運網路的中斷問題仍可能發生。目前難以確保能夠免受全球疫情的影響，呼籲政府通過降低能源、電價等方式來為產業帶來支持。

據德國工商協會 (DIHK) 先前的調查數據顯示，有高達 83% 的德國企業表示，由於訂單無法完成而出現銷售下跌的情況。有四分之一的受訪企業不得不削減生產計劃，甚至被迫暫停生產。

DIHK 外貿專家 Volker Treier 表示：「原物料的短缺和供應鏈問題正在對德國經濟造成全面性的衝擊，依目前發展，可能會使疫情後的經濟復甦進展明顯複雜化。」

DIHK 也指出，在物流業如今人員短缺的情況下，確診人數仍持續上升令人憂心，該機構也警告，相關衝擊恐將進一步對食品零售和醫療生產等產業帶來衝擊。

國際海運會議所 (ICS) 董事長 Esben Poulsson 先前曾表示，全球供應鏈最糟糕的時期已經過去，但並非所有航運業面臨的問題都已消失，船員換班困難、人員疫苗接種進度慢等，仍是挑戰。