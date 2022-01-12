年終獎金到手 上班族可分三類規劃啟動退休準備

農曆年將至，上班族最期待的莫過於尾牙跟年終獎金，根據求職網調查顯示，年終獎金前五大用途，包括：過半數存起來、孝敬父母長輩、拿來發紅包、投資理財及用來還貸款。全球人壽提醒上班族，退休金的主要來源是自己的儲蓄，建議可善用年終獎金實現短、中、長期的目標，並儘早透過保險規劃啟動退休資產準備。

勞動部調查統計，2020 年勞工預計退休年齡平均為 61.6 歲，較 2019 年多 0.5 歲，其中，預計 61 歲以上退休者占 54.1％，有增加趨勢；調查也發現，勞工規劃退休後生活費用來源，仍以「自己儲蓄」占 78.4％最多，其次為「新制勞工退休金」、「勞保老年給付」。不過，國人退休準備普遍不足，面對高齡社會可能帶來的長壽風險，連政府也積極推動國人退休準備平台，希望能協助國人及早開始準備退休金源。

全球人壽表示，很多人拿到年終獎金，第一時間就開始想要怎麼花用，很少人會想到要怎麼做更好的運用，尤其是退休規劃。因此，不管是年輕人、中年級生，甚至接近退休的高年級生，建議領到年終獎金後可依短、中、長期目標，分配比例來運用。

短期：1/5 年終獎金 必要性消費

以短期來說，可將年終獎金的 1/5 做為必要性之消費用途，畢竟辛苦了一年，總是要犒賞自己及家人一年來的付出，可以作為旅遊、美食、購物金等等，或是作為因應年節將至所需要發放的紅包錢。

中期：2/5 年終獎金 累積第一桶金

其次，提撥 2/5 為人生進階目標做準備，例如購車、買房頭期款的準備金，當獎金有增加時，提撥的金額可以適度地調高，比如年終獎金約 5 萬元左右，就可以提撥 2 萬元，若年終獎金成長到 10 萬時，就可以提高至 5 萬元，才能穩健達成最初設定的第一桶金的目標。

長期：2/5 年終獎金 準備退休規劃

最後，剩下的 2/5 則可做為長期退休規劃使用，以資產累積型保單「利變型壽險」為例，就是很好的退休金準備工具。

全球人壽指出，常見的利變型壽險有「利變還本壽險、利變增額壽險」，民眾選擇時可依規劃目的選擇適合的商品。

其中，「利變還本型壽險」提供雙金流，可以滿足想定期領錢的需求，一般在投保後每屆滿保單週年日，即可領到生存保險金，直到身故；再加上宣告利率機制，有機會再領取增值回饋金，滿足退休後定期領錢，並享有景氣佳的額外獲利機會。

「利變增額型壽險」則是適合有只需要累積退休金，或需要同時兼顧家庭保障及資產累積需求的民眾；對於預算充裕且想要快速累積資產的人，可選擇短年期繳費；若是預算有限，則可選擇長年期繳費來降低每期繳費壓力。此外，如果商品有提供未來免收取附加費用，可將保單價值轉入投保年金金額「只增不減」的利變型即期年金保險，就更有助於建立穩定的退休現金流，讓退休生活經濟更自主，並且可以真正享受安心樂活的退休人生。