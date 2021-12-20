〈國泰金經濟調查〉無懼疫情 54%民眾估今年年終獎金1-3個月

時序進入歲末，上班族辛苦一整年最關切年終獎金的發放，即使今 (2021) 年疫情肆虐，但是據國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 2021 年 12 月份國民經濟信心調查顯示，有 54.2% 民眾預期今年年終獎金在 1~3 個月，44.3% 估明年會加薪。

國泰金指出，本次調查結果與 2020 年 12 月調查結果比較顯示，有 49.5% 的民眾認為明年每月經常性薪資調整幅度將維持不變，較 2020 年 12 月調查減少 12.1 個百分點，預期會加薪的民眾比例從 27.7% 上揚至 44.3%，較前次調查增加 16.6 個百分點，而認為會減薪的民眾比例從 10.7% 下降至 6.2%，較前次調查減少 4.5 個百分點，整體而言，預期薪資將維持不變與減少的民眾比例較去年下降，認為每月經常性薪資將會調漲的民眾比例則較去年增加。

年終獎金方面，2021 年有 38.7% 的民眾認為今年年終獎金將在 1 個月以下，較 2020 年調查減少，預期在 1~3 個月的民眾比例則升至 54.2%，較 2020 年調查增加。此外，認為年終獎金是經常性薪資 3 個月以上的民眾約 7.1%，亦較 2020 年調查增加。