遠程服務省人力！傳輝瑞賺大錢 反手裁撤自家業務人員

輝瑞 (PFE-US) 週二 (11 日) 表示，由於公司預期新冠疫情大流行結束後，醫生和其他醫療保健人員會希望降低與銷售人員的面對面互動，因此將裁撤其美國銷售人員。

由於輝瑞與德國 BioNTech SE (BNTX-US) 合作開發的新冠疫苗銷售強勁，輝瑞執行長 Albert Bourla 可望宣布 2021 年營收達到 800 億美元，創下有史以來最高銷售額。

輝瑞在聲明稿中說：「我們正發展成更聚焦且創新的生物製藥公司，在日漸數位化的世界中，我們與醫療保健專業人員的互動方式不斷演進發展。」

「我們的人力將會有一些變動，以確保我們有合適的專業知識和資源，以對應我們不斷變化的需求。」輝瑞並未具體說明裁員人數。

一位熟悉此事的消息人士稱，輝瑞公司正在裁撤數百個職位。 消息人士稱，該公司還計劃在不同領域為大約一半的工作崗位開設新職位。

熟知內情的消息人士透露，輝瑞將裁員幾百人，但同時也計劃在不同領域創建新職位，約為裁員數的一半。

根據路透取得的文件，輝瑞認為，未來醫生和其他醫療保健專業人員希望與製藥公司有半數以上的互動，以遠程方式進行。

根據分析師估計，輝瑞看好今年營收更上一層樓，估計將達 1000 億美元。

輝瑞 2022 年銷售額約莫一半預計來自新冠疫苗，以及輝瑞新開發的新冠口服藥 Paxlovid。輝瑞新冠疫苗和新冠口服藥 Paxlovid 近期內都直接出售給各國政府。