〈信驊法說〉BB值高達3 下半年營收估逐季成長

BMC 龍頭信驊 (5274-TW) 今 (18) 日召開法說會，董事長林鴻明表示，前 7 月訂單出貨比 (B/B Ratio) 都有 2、甚至達 3，但受限產能，上半年營收成長較溫和，預期下半年隨著部分產能紓解，營收將逐季成長，並達全年營收年增 15-20% 的目標。

林鴻明指出，上半年客戶實際需求相當強，不過，受供應商產能限制，信驊供貨量無法滿足客戶，影響上半年營收僅呈現低個位數年增幅；信驊今年上半年營收為 16.67 億元，年增 2.03%。

針對供應鏈現況，林鴻明認為，供應商下半年產能可望稍見紓解，但相對客戶需求仍有落差，會持續動用客戶關係，向供應鏈取得更多產能，同時，由於去年下半年比較基期低，預期下半年營收將出現顯著年增幅。

信驊第二季受惠產品組合優化，毛利率衝上 65%，創下歷史新高，林鴻明也看好，由於未來非 BMC 產品線的營收比重將逐步提升，加上新產品開始出貨，均有助提高產品銷售單價，整體毛利率可望維持高檔。

晶片價格方面，林鴻明表示，過往每季度產品都會給予客戶折扣，不過，由於供應鏈產能吃緊，今年已取消客戶折扣，且隨著原物料上漲，也會將增加成本轉嫁給客戶，客戶也以取得料源為主要考量多能諒解。