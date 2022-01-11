〈焦點股〉金融業去年海賺 金控雙雄股價強漲逾4%

15 家金控去年獲利全數出爐，合計大賺 5806 億元，再創新高，其中，富邦金 (2881-TW) 稅後純益 1446 億元，平均每天海賺 5.78 億元，國泰金 (2882-TW) 也狂賺逾一個股本，激勵金融股今 (11) 日表現強勢，金控雙雄盤中勁揚超過 4%，開發金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW) 等漲勢也相當強勁，高雄銀 (2836-TW) 一度亮燈漲停。

富邦金今天盤中大漲逾 4%，直逼 80 元關卡，站穩所有均線之上，為近 4 個月新高；國泰金漲幅同步放大至 4%，最高來到 64.9 元，創 13 年半新高。

富邦金去年稅後純益 1446.06 億元，年成長 60%，每股稅後純益 (EPS) 高達 12.49 元，為金控每股和全年獲利雙冠王，不僅創下歷史新高，等於去年每天一開門營業就海賺 5.78 億元 (以 250 工作天估算)，且為連續 13 年蟬聯金控每股獲利王。

國泰金為去年 12 月的獲利王，累計全年稅後純益達 1405.7 億元，年成長 85%，EPS 達 10.32 元、賺逾一個股本，全年獲利創歷史新高，旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券、國泰投信等四大子公司全年獲利亦創歷史新高。

國內 15 家金控獲利全數成長，合計大賺 5806.28 億元，破歷史紀錄，年增 53.19%。其中，開發金為唯一獲利成長超過翻倍的金控，每股純益 2.34 元，今天在買盤追捧下，股價一度大漲 6%，衝上 18.4 元，創近 18 年新高。

此外，中信金股價強勢翻紅，並勁揚逾 3%，最高攻抵 27.4 元，大量買盤湧入金融股，兆豐金、台新金、元大金等也都有 1% 以上的漲幅。高雄銀一度亮燈漲停，達 13.9 元，台中銀、王道銀行等漲勢都相當凌厲。

