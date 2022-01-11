Omicron變種病毒持續蔓延 美住院人數創下新高

美國 Omicron 變種病毒持續蔓延，有數據顯示，美國週一 (10 日) 新冠肺炎住院人數創下疫情以來新高，達到 13 萬 2,646 人。

據路透社統計，美國住院人數在週一創下歷史新高，達到 13 萬 2,646 人，超過了去年 1 月份 13 萬 2,051 人的高點。自去年 12 月下旬以來，住院人數持續穩步上升，在過去三週內甚至翻倍。

美國 7 日平均新增單日確診人數飆升至 70 萬人，美國單日死亡病例數平均值也從最近幾日的 1400 人增加到 1700 人。

高度傳染性的 Omicron 變種病毒持續肆虐，儘管症狀較輕微，仍然對醫療系統造成了嚴重的負荷。在醫護人員不足的情況下，非緊急手術已經暫停，部分科室也已經關閉。有報導指出，部份州或是醫院甚至採取了極端政策，出現輕微症狀的染疫醫護人員，仍然可以繼續上班。

針對 Omicron 變種病毒，多家疫苗廠也在積極推出相關疫苗，莫德納 (MRNA-US) 執行長 Stephane Bancel 表示，該公司正在與世界各地的公衛領導人討論，以確定在 2022 年秋季推出加強劑的最佳策略。相信它將能控制 Omicron。

Bancel 表示， Omicron 特定加強劑將很快進入臨床試驗，Moderna 正在討論該疫苗是否需要額外鎖定任何其他病毒，「我們需要小心地盡量領先病毒，而非落後於病毒。」

輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 則是表示，針對 Omicron 變種病毒的疫苗最快將於 3 月準備就緒，該公司已經開始生產這些試劑。

根據英國衛生安全局最近的一項研究，來自英國的真實數據顯示，加強劑在防止 Omicron 症狀感染方面的有效性高達 75%。