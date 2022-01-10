國內經濟活動回溫 去年11月受僱員工人數連5月成長

去年下半年本土疫情逐漸緩和，國內經濟活動回溫，帶動勞動市場復甦，行政院主計總處今 (10) 日公布 11 月底工業及服務業全體受僱員工人數 817.1 萬人，較前一月底續增 2.1 萬人或 0.25%，為連 5 月成長；經常性薪資平均為 43643 元，同樣呈現連 5 升。

據主計總處統計，11 月底全體受僱員工人數為 817.1 萬人，較上月底增加 2.1 萬人或 0.25%，各業多呈增加，以批發及零售業增加 7000 人較多；若與 2019 年同月底比較，也增 2.9 萬人或 0.35%。

11 月全體受僱員工 (含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工) 經常性薪資平均為 43643 元，月增 0.12%，年增 2.31 %；總薪資平均為 50106 元，年增 3.35%；其中部分工時員工經常性時薪 197 元，與上月持平，年增 4.23%。

主計總處指出，因增僱或召回等原因而進入之人數為 18.8 萬人，較上月減少 2.5 萬人，其中製造業、營建工程業、住宿及餐飲業均減少 4000 人最多，支援服務業減少 3000 人次之；因辭職、解僱、退休等原因而退出之人數為 16.8 萬人，較上月減少 1.3 萬人，其中製造業減少 9000 人最多，批發及零售業減少 8000 人次之；各行業進退人數相抵之後，受僱員工淨增加 2.1 萬人。

就行業別觀察，其他汽車客運業 (主要為遊覽車、交通車) 及快遞業隨經濟活動持續活絡，經常性薪資月增均逾 2%。總薪資方面，製造業營運狀況佳，1 至 11 月總薪資較上年同期增加 6.22%，其中電子零組件製造業增加 11.66%，快遞業、不動產業、金融及保險業、營建工程業也分別增加 10.55%、5.01%、4.23%、4.13%；旅行及相關服務業、藝術娛樂及休閒服務業則受疫情影響，分別年減 7.91%、5.15%。