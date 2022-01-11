東京股市大幅重整 東證一部逾8成企業將轉至Prime市場

日本東京證交所週二 (11 日) 宣布，自 2022 年 4 月 4 日起，所有上市公司股票將區分為「Prime」、「Standard」、「Growth」共三個市場，其中層級最高的 Prime 市場有 1841 家上市公司，是現行「東證一部」的逾 8 成水準。

日本以往的市場區分概念模糊，有意見指出投資人在使用上感到不便。在下市基準方面也將訂定更為嚴苛的規定，一方面也是為了讓股票在上市後能易於保持規律。

目前的東京證交所共分為東證一部、東證二部、JASDAQ 和 Mothers 共 4 個市場，在 2022 年 4 月將重整為 Prime、Standard、Growth 共 3 個市場。各家上市公司也都在 2021 年 12 月前向東京證交所提交申請，告知希望在哪個市場進行交易。當中，有 1477 家以日本國內業務為主的上市公司股票將於 Standard 市場進行交易，有 459 家具成長潛力的上市公司股票將於 Growth 市場進行交易。

而在 Prime 市場進行股票交易的上市公司，在審核條件上就相對嚴格，例如投資人可在市場上進行自由買賣的流通股時價總額必須超過 100 億日圓 (新台幣 24 億元) 以上。另外，上市公司如果有其他項目未達基準，東京證交所也設有過渡性措施，允許企業藉由改善計畫書的公開、讓其公司股票於短期內繼續在希望的市場上市。這項過度性措施並沒有明確的時間限制，而是等計畫書完整出爐後，交由專家學者們來進行詳細審核。

基於 2021 年 6 月修訂的公司治理章程，Prime 市場的上市公司必須有一定水準以上的經營體制及資訊公開。另外，外部董事的比例也必須超過 1/3，財報及適時發布的重大訊息也必須提供英文資料。若未遵守，也不會立即判定違反上市維持基準，但是必須說明理由。

當前的東證股價指數 (TOPIX)，涵蓋了東證一部的每一檔上市股票，而隨著市場重整也將與 Prime 市場脫鉤。考量到相關指數對於被動投資人的影響，運用全新基準所計算出的東證股價指數，計畫於 2025 年 1 月止、階段型的實施。