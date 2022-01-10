傳比爾蓋茲支持的氣候基金將投資潔淨科技150億美元

媒體報導，由微軟 (MSFT-US) 億萬富翁比爾蓋茲 (Bill Gates) 支持成立的私營公共基金 Breakthrough Energy Catalyst (BEC)，計劃在美國、英國和歐盟的潔淨科技方案中投資高達 150 億美元。

BEC 是蓋茲於 2015 年創立的 Breakthrough Energy Group 旗下的一支基金，至今已向企業和慈善組織募集超過 15 億美元。但《金融時報》引述 BEC 董事總經理 Jonah Goldman 的話報導，該基金最終計劃投資該金額的 10 倍，即 150 億美元。

報導指出，為安排這 150 億美元，高盛表示該基金打算採取創新的金融結構和合作協議，「我們是最後一英里的融資，因此，我們將是其中風險最大的資本。」「我們真的正在努力證明哪些科技途徑將是最有效的。」

Breakthrough Energy 在其官網上將 BEC 描述為「展示我們如何融資、生產和購買支持低碳經濟的新解決方案的計畫」。BEC 最初將專注於直接空氣捕獲 (Direct air capture, Dac)、綠氫、長期儲能和永續航空燃料。《金融時報》報導，該基金計劃投資大型方案，將進行慈善捐贈、次級市場股權投資和產品承購協議。

BEC 在 9 月宣布，它已獲得微軟、貝萊德 (BLK-US)、通用汽車 (GM-US)、美國航空 (AAL-US)、波士頓諮詢集團、美國銀行 (BAC-US) 和 ArcelorMittal 的投資，並得到美國能源部和歐盟執行機構歐盟委員會的支持。