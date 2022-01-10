美國智庫：美國企業計畫加大中國投資 而非減少

政治風險諮詢公司歐亞集團 (Eurasia Group) 指出，對民營企業的廣泛打壓、監管收緊以及中美關係的不安，並沒有阻止美國公司在這個世界第二大經濟體開展業務。

歐亞集團總裁 Ian Bremmer 表示，與此相反，企業高管正計畫加倍投資。

Bremmer 指出，他幾乎每天都在與西方公司的企業主管交談，其中大多數人都在計畫未來 10 年內在中國開展更多業務。

他說：「原因很簡單。這是因為中國正步入正軌，到 2030 年仍將成為世界上最大的經濟體。企業最終希望這能成為他們的市場所在。」

但美國公司的這些增長前景，愈來愈受到地緣政治風險和不斷變化的國內環境的影響。在習近平倡導「共同富裕」的目標下，重塑了經濟的優先事項，打擊了中國國內的部分產業及科技巨頭。

Bremmer 表示，中國表面上是社會主義經濟體，但經濟不平等卻比美國更嚴重，這不應該發生，習近平正在努力應對這個問題。在採取諸多行動後，顯然，這引發了對中國經濟增長和這種增長可持續性的更多擔憂。

美方的中國政策只會加劇高管們的不安。上個月，拜登簽署了一項禁止從新疆地區進口的法律，從而使得民營企業英特爾 (INTC-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 山姆會員店遭到中國輿論抨擊。

在美中貿易全國委員會 (USBC) 最近的一項調查中，45% 的美國公司表示，他們感受到就政治問題發表聲明的壓力，壓力來自美國和中國政府以及消費者。三分之一的受訪者表示，隨著美中緊張局勢加劇，民族主義在消費者決策中的作用正在加大。

USBC 通信和出版部資深主管 Doug Barry 表示，由於「不可預測的商業環境」，美國對中國的投資繼續放緩。然而，即使有這些不利因素，USBC 成員仍計畫增加在中國的投資，因為他們不想錯失市場。