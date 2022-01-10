歐洲電信商群起反對蘋果iOS 15新功能Private Relay

蘋果 (AAPL-US) 在去年產品發表會上，宣布 iCloud 將有一項稱為「Private Relay」的新功能，為所有 iPhone Safari 流量無縫設置了一個類似 VPN 的加密功能。但歐洲電信商似乎並不喜歡這個主意，紛紛表達反對立場。

Private Relay 目前已在 iOS 15 的測試版中出現。蘋果公司表示，這項功能意味任何人、包括蘋果在內，都不知道用戶是誰或正在瀏覽哪個網站。

根據《每日電訊報》報導，Vodafone、Telefonica 和 T-Mobile 等電信商發表一封公開信，反對推出該功能。

去年歐洲電信商已經致函歐盟委員會，聲稱蘋果在 iOS 15 中的 Private Relay 破壞了「數位主權」，應該予以制止。



電信商們在這封公開信中聲稱，Private Relay 切斷了網路和伺服器取得「重要網路數據和元數據」的能力，並將「在破壞歐洲數位主權方面產生重大後果」。他們表示，這還將影響「電信商有效管理電信網路的能力」。

目前還不清楚為什麼這些公司公開反對 Private Relay，而 VPN 服務已經廣泛使用多年並且發揮著相同的作用。也許是因為 Private Relay 非常容易取得，以至於它們預期很多人會使用它；該功能內置於 iOS 15 中，可供任何擁有付費 iCloud 方案的客戶使用。

在最新發布的 iOS 15.2 中，Private Relay 預設關閉，但蘋果公司已明白表示，一旦 Private Relay 脫離 beta 測試階段，它將作為標準選項啟用。

諷刺的是，Private Relay 和其他 VPN 服務阻止了電信商追蹤用戶撥打電話追加銷售網路功能的能力，例如影像壓縮或支付更高費率才能享受高畫質影音。

《每日電訊報》報導，英國的無線電信商也表達了擔憂，包括 O2 在內都已向監管機構提出投訴。

不過 Private Relay 並不是全球通用。蘋果根據各地不同法律，已宣布將不會在中國、白俄羅斯、哥倫比亞、埃及、哈薩克、沙烏地阿拉伯、南非、土庫曼、烏干達和菲律賓提供 Private Relay。