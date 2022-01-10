中國電商巨頭京東挑戰亞馬遜 在歐開設首家機器人店面

中國電商巨頭京東 (JD-US) 在荷蘭開立了兩家零售店面，據稱將配備機器人揀貨和外送包裹。

名為 Ochama 的「機器人商店」位於萊頓 (Leiden) 和鹿特丹，是京東首次進軍歐洲開設實體店的具體行動，凸顯出這家中國巨頭在中國以外擴張的雄心。

京東表示，購物者可以使用 Ochama App 訂購從食品到美容和家居用品等產品。然後可以前往配備自動化車輛和機械手臂挑選和分類訂單的實體店面，購物者只須掃描 App 上的條碼，他們的訂單就會經由傳送帶傳送出來。同時訂單也提供外送服務。

京東進軍歐洲代表了對美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 潛在挑戰的開始，亞馬遜已經在美國和英國推出了自有品牌的無人收銀雜貨店 Amazon Go。

京東表示，它計劃在荷蘭阿姆斯特丹和烏得勒支 (Utrecht) 再開設兩家店面。

Ochama 商店結合了京東對物流和電商的關注。在中國，該公司經營自有的物流部門，並計劃向國際擴張；同時也在中國經營龐大的電商業務。

京東的大部分收入仍來自中國，但近年來不斷擴大海外業務。該公司為國際客戶經營一個名為 Joybuy.com 的線上購物網站。它在泰國有一家電商合資企業，也是越南購物平台 Tiki 的最大股東。