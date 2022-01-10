國泰金去年純益1406億元創新高 大賺逾一個股本

國泰金控 (2882-TW) 今 (10) 日公布，2021 年 12 月稅後純益 52.5 億元，為 12 月獲利王，全年稅後純益達 1405.7 億元，年成長 85%，EPS 達 10.32 元、賺逾一個股本，全年獲利創歷史新高，旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券、國泰投信等四大子公司全年獲利亦創歷史新高，2021 年主要受惠於經濟復甦及金融市場上行，各子公司核心獲利動能強勁，帶動獲利亮眼。

以各子公司表現來看，國泰人壽 12 月稅後純益 44.1 億元，全年稅後純益達 1128.7 億元，大幅增長 114%，並創歷年新高紀錄。2021 年投資績效亮麗，保險本業死費差穩定貢獻獲利，商品策略切中市場需求，帶動營運續創佳績，全年初年度保費 (FYP) 達 2023.9 億元，年成長 26%，穩居業界第一。

匯率方面，國壽傳統避險工具成本維持低檔，且避險策略操作得宜，帶動避險成本進一步下降，並使全年避險成本較 2020 年下降逾 60bps，改善幅度顯著。

國壽強調，目前淨值比及 RBC ratio 續處高檔，迎向 2022 年，強健的資本給予國壽充足的財務韌性及投資彈性，將積極尋求潛在獲利機會，搭配嚴謹的風險控管，繼續為締造長期穩健投資績效而努力。

保險業務方面，國壽 12 月初年度保費 (FYP) 及初年度等價保費 (FYPE) 分別為 166.8 億元及 49.1 億元，皆居業界第一。

國泰世華銀行 12 月稅後純益 10 億元，全年稅後純益達 238.1 億元，年成長 7%，全年獲利創歷史新高。2021 年，存放款成長動能強健，全年淨利息收入年成長 9%；手續費收入亦因國內基金銷售佳，投資型保單熱賣，提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長，全年淨手續費收入年成長 12%；信用卡有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至 12 月底為 543 萬張，年成長 6%。2021 年 12 月底逾放比率為 0.09%，備抵呆帳覆蓋率為 1778%，資產品質維持穩健。

展望 2022，迎接即將到來的農曆春節，國泰世華銀行持續結合商家於餐飲、網購及旅遊等項目，共同規畫便利吸睛的促刷優惠；針對已突破百萬的國泰世華 CUBE 卡友更推出國內外旅遊、購車保修的限時回饋加碼，以持續提升信用卡手續費收入。

國泰產險 12 月稅後淨損 1.5 億元，主要是大型商業賠案入帳、疫情趨緩後車險損失頻率上升所致；全年稅後純益 21.8 億元，年成長 0.2%；在各項業務穩定推展、商品切合市場需求發展下，全年簽單保費呈雙位數成長，投資績效亦有優異表現。

國泰證券全年獲利續創新高，12 月份稅後純益 1.4 億元，全年稅後純益達 22 億元，年成長 50%，寫下歷年新高紀錄。回顧 2021 年，由於國內外股市交易活絡，零售投資人積極參與市場，與數位證券服務的快速普及，台股經紀、複委託經紀及定期定額業務表現持續創下佳績。在台股經紀業務方面，市佔率快速成長，2021 年達 3.5%，年成長 46%。

國泰證券的台股定期定額業務，2021 年每月扣款金額逐月成長，並持續創新高表現，累計全年扣款金額近 150 億元，年增率呈倍數增長，於國內券商台股定期定額市場占有率近 4 成。展望 2022 年，國泰證券將持續深化數位平台優勢，擴大台股、複委託等經紀業務規模，以兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信資產規模穩居第一，12 月稅後純益 0.7 億元，全年稅後純益達 14 億元，年成長 64%，創下歷史新高，EPS 達 9.35 元。2021 年共同基金規模超越 5000 億元，總管理資產 (含共同基金、全權委託、私募股權基金等) 達 1.28 兆元，續創歷史新高並穩居市場第一。