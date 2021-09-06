五大產品線旺 華立8月營收60.59億元創次高

半導體材料通路大廠華立 (3010-TW) 今 (6) 日公布 8 月營收，達 60.59 億元，月減 1.22%，年增 18.58%，累計前 8 月營收 453.42 億元，年增 20.87%；受惠五大產品線持續成長，華立 8 月營收站穩 60 億元，創下歷史次高。

華立指出，公司為半導體前段製程耗材的主要供應商，今年以來在 5G、HPC、電動車等新科技推波助瀾下，光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP 研磨液銷量及營收同步增長。

華立為因應大客戶前往美國設廠，也將跟隨客戶腳步，規劃在美國亞利桑那州設立營業據點，成為當地材料供應鏈。

不僅 12 吋晶圓產能吃緊，8 吋晶圓廠產能同樣供不應求，華立 8 月時序控制、驅動、電源管理及記憶體 IC 代理營收年增幅均接近 7 成。

隨著手機、電視、筆電、PC 與伺服器近年全面採用 USB Type-C 連接埠，充電線面臨更換潮，華立高機能工程塑膠營收成長也達 3 成；車載連接器的新開發案也陸續進入量產階段，未來在車用晶片緩解下，業績成長可望更顯著。

華立 IC 載板材料也有斬獲，與原廠共同推出製程用 Stepper 及 DI 高解析電鍍乾膜，已接獲多座新廠訂單，截至 8 月底相關營收年增達雙位數。

此外，華立為呼應政府及跨國企業節能減碳目標與要求，將 ESG 永續基因融入在企業文化及營運活動中，近年已大力投入綠電產業，跨足太陽能電站的設立、儲能設備的經營及離岸風電漿葉材料，致力對地球生態環境更友善。