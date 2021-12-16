〈聯發科展望〉蔡力行：未來五年成長動力強 每年營收增逾10%

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (16) 日舉辦媒體分享會，展望後市，副董暨執行長蔡力行指出，四大產品線皆有不錯的成長，預期未來五年成長動力十足，年營收均可成長 10% 以上，200 億美元目標近在咫尺 (around the corner)。

蔡力行指出，聯發科今年營收約達 170 億美元，較 2019 年成長 2 倍，營業利益更成長 5 倍，細分四大產品線，手機業績今年成長 113%、IoT、Computing & ASIC 則達 43%、PMIC 也有 39%、智慧家庭則約 34%，年增幅全優於半導體產業的 25%。

蔡力行坦言，聯發科過去五年在手機領域的確相當辛苦，但近兩年，透過完善的策略布局、強大的執行力，將整體技術建立起來，並在 5G 問世時，聯發科就處在市場前段班，也讓公司成為手機晶片龍頭。

蔡力行也強調，過去市場看聯發科大多只看手機業務，不過近年已透過耕耘，產品線已相當廣泛，非手機營收比重也提升至 44%，看好未來非手機產品線還會有不錯的表現。

針對供應挑戰，蔡力行直言，聯發科其實做得還不錯，跟主要供應鏈夥伴緊密配合，明年產能都已準備的差不多，雖不到完美，但已拿到大部分，Supply(供應) 穩定才能讓客戶安心、放心，並獲信賴，認為技術再好、拿不到產能也沒有用，暗批對手意味濃厚。