三星超車英特爾成最大半導體廠 聯發科躍至第九

研調機構 IC Insights 最新報告預估，今年全球將有 17 家半導體廠年營收超過 100 億美元，其中，三星將超越英特爾 (INTL-US) 成為全球最大半導體廠，台積電 (2330-TW) 維持第三，聯發科 (2454-TW) 則由去年的第十二、躍升至第九大，而全球十七大半導體廠中，僅英特爾營收較去年衰退。

全球前十七大半導體廠中，共有 9 家企業總部在美國、3 家在歐洲，台灣與南韓各 2 家，日本則是 1 家。囊括高通 (QCOM-US) 、輝達 (NVDA-US) 、博通 (AVGO-US) 、聯發科、超微 (AMD-US) 與蘋果 (AAPL-US) 等 6 家 IC 設計廠，僅台積電 1 家純晶圓代工廠，其他則為 IDM 廠。

IC Insights 指出，前十七大半導體廠年營收成長率，最高為超微的年增 65%，且各家營收均有雙位數成長，僅英特爾衰退約 1%；其中，超微、聯發科、輝達與高通，營收增幅都將超過 5 成，分別成長 65%、60%、57%、51%。

IC Insight 預估，三星今年營收將達約 831 億美元，受惠記憶體市場需求復甦，加上英特爾表現相對黯淡，三星睽違 10 個季度，今年第二季再度超車英特爾，躍升全球第一大半導體廠，預估今年營收將成長 34%。

據 IC Insights 預估，今年全球前十七大半導體廠排名，依序分別為三星、英特爾、台積電、SK 海力士、美光、高通、輝達、博通、聯發科、德州儀器、超微、英飛凌、蘋果、意法半導體、鎧俠、恩智浦半導體 (NXPI-US)、亞德諾。