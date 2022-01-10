視訊股東會朝兩方案籌備 4月將可上線

因應新冠疫情，去 (2021) 年證券市場首度發生股東常會全面延期召開的歷史紀錄，但危機也是轉機，「視訊股東會」也將在今年推出，集保結算所今 (10) 日透露，視訊股東會朝輔助視訊、純視訊兩種方式籌備，但仍須待主管機關相關子法出爐，才能確認最終方案，不過今年 4 月一定可上線。

台灣去年因為疫情肆虐一路三級警戒到 7/12，經過跨部會協商後，在 8 月 16 日至 8 月 31 日間，除可召開實體股東會外，符合一定條件的公司，可以選用「視訊輔助股東會」，經集保結算所統計，去年有 17 家公司選擇此方案。

國內去年首次使用的視訊輔助股東會是國外已行之多年的混合型視訊股東會，即公司仍須召開實體股東會，但符合條件之股東得以視訊方式參與股東會。

立法院會在去年 12/ 14 三讀通過《公司法》條文修正草案，開放公司召開視訊股東會，關於視訊股東會籌備時程，集保結算所表示，視訊股東會朝「輔助視訊」、「純視訊」兩種方式籌備，其中，輔助視訊去年已經上線，純視訊則是國際間也常見的股東會召開模式，集保也已備妥相關系統等方案。

不過，集保結算所強調，最終是否兩種方案都會上線，還是要看股東會議事相關法規的子法修正作為配套，但整體來說，在 4 月股東會的股務需求陸續出現前，視訊股東會一定會上線。