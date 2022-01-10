調查：英製造商對2022年市場前景抱持樂觀態度

根據週一 (10 日) 公佈的一項調查顯示，儘管受到英國脫歐和通膨造成的成本上升影響，但仍有多數英國製造商表示，對今年的商業市場前景和生產力抱持樂觀的態度。

根據英國製造業協會 Make UK 和會計師事務所 PwC 在 11 月 8 日至 29 日針對 228 家製造業公司進行的調查數據顯示，有 73% 的製造商認為市場情況將有所改善，有 78% 的製造商預計 2022 年的生產率至少會適度成長。

Make UK 執行長 Stephen Phipson 表示：「這證明了製造商的實力，他們已經擺脫了過去幾年的動盪，處於相對強勢的地位。」Make UK 也預測，2022 年製造業產量將增長 3.3%。

但是，調查中也顯示，有 3 分之 2 的製造商表示，自英國脫歐以來的近 2 年內，已經對他們的業務造成了阻礙，同時留住員工和與通膨相關持續上升的成本，也對公司帶來了挑戰。

「為了在此基礎上再接再厲，如今需要看到政府當局對製造業的大力支持。」Phipson 說道。

在對抗通膨飆升之際，英國正遭受 Omicron 變異株所擾，然而，央行似乎認為，通膨飆升壓力已超越新變異株為經濟帶來的風險。

英國央行 (BOE) 在上個月意外宣布升息，將政策利率自歷史低點的 0.1% 調升至 0.25%，為去年疫情爆發以來第一家升息的 G7 央行，也是英國央行自 2018 年以來首度升息。

英國央行預計，在冬季大部分時間裡，通膨率將維持在 5% 左右，並在 2022 年 4 月觸頂，達 6% 左右。

Make UK 資深經濟學家 Fhaheen Khan 曾表示，較高的借貸成本可能會降低企業的支出意願。現在產業的反彈非常脆弱，即使利率小升，也可能破壞新的平衡局勢。