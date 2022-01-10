台積電發威急拉 台股量縮漲69點收18239點 高低震盪200點

國內本土疫情急速升溫，投資人恐慌再起，台股今 (10) 日早盤一度跌逾 120 點，回測萬八支撐，貨櫃三雄遭空方鎖定，但護國神山台積電發威，助攻大盤強勢翻紅，站回 18200 點關卡，指數高低震盪約 200 點，終場收在 18239.38 點，上漲 69.62 點，成交值萎縮至 2709.88 億元。

櫃買指數終場上漲 0.45%，收在 227.64 點，成交值 745.8 億元。上市櫃合計成交值 3455.68 億元。

電子權值股今天走勢震盪，台積電扮演多頭主帥，股價翻紅並上漲逾 1%，終場收 643 元，成交量 3.8 萬張；聯發科盤中大跌近 3%，午盤後獲低接買盤力挺，跌幅收斂至 0.4%；鴻海、聯電賣壓仍偏重；矽力 - KY 一度暴跌近 8%，回測 4000 元整數關卡，終場跌幅縮至 3.6%；不過，友達、南亞科、國巨等指標股均在盤上表現。

運輸族群表現兩樣情，疫情延燒為宅經濟題材添增想像，宅配雙雄宅配通、嘉里大榮股價雙雙攻上漲停板，不過，貨櫃三雄遭空方狙擊，賣壓逐漸湧現，其中萬海跌逾 4% 最重，航空雙雄長榮航、華航也跌逾 2%。運輸類股為盤面弱勢族群，指數下跌逾 2%。

桃園本土疫情持續升溫，目前已有 24 人確診，衍伸出多條傳播鏈，帶動防疫概念股漲勢再起，檢測股亞諾法、ABC-KY 與熱映、毛寶、康那香、恆大全面衝上漲停，而新藥股逸達、浩鼎、藥華藥等今天股價漲勢也都相當凌厲。

ABF 載板供需缺口擴大，儘管三雄積極擴廠，預估短缺情形仍將持續到 2024 年，不過，南電近來持續走弱，今天股價續重挫逾 7%，摜破季線，欣興、景碩同步下挫 2-4%。PCB 族群互有漲跌，其中，泰詠無懼警示再度噴出漲停，泰鼎 - KY、台表科、鉅橡均在盤上表現。

