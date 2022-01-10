權證投資人一定要了解的 市場概況及相關認售權證推薦

1/7（五）台股早盤最高一度來到 18444.12 點，然而隨著 COVID-19 本土疫情升溫、市場擔憂社區感染，以及美國聯準會（Fed）可能加速升息、縮表等消息，終場加權指數下跌 198.16 點，收在 18169.76 點，失守 18200 點關卡。從 7 日市場概況來看，與前一交易日相比，大盤成交金額回升至 4,236 億元，然而權證占大盤成交金額比例僅 0.68% 則明顯偏低，另值得一提的是，7 日認售權證成交金額占比達 7.88%，為近五個交易日最高且高於長期平均值。權證具有多空方向皆可操作的靈活特性，大盤或現股標的下跌時，投資人仍有機會透過認售權證避險並賺取獲利，以近期來說，若擔心台股在萬八高點漲多拉回修正，推薦投資人也可挑選連結標的為 元大台灣 50 (0050-TW) 之剩餘天期長且價內 5%~ 價外 20% 認售權證進行布局，包括 台灣 50 群益 17 售 04 (03806P)、台灣 50 群益 17 售 02 (03732P)、台灣 50 群益 16 售 03 (08972P)、台灣 50 群益 15 售 05 (03223P)、台灣 50 群益 15 售 06 (03224P)、台灣 50 群益 15 售 07 (03225P) 等。

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